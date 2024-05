ŠOKK «Kutsuge turva!» Inimesi ehmatab Taylor Swifti kontserdile toodud beebi

Samasugust hämmastust väljendasid ka teised kommenteerijad. «Olles umbes nii suure lapse ema, ei kujuta ma üldse ette tema toomist kontserdile. Saan aru, et lapsehoidjat on raske leida, nii et kui sul on tõesti vaja titega tulla, siis on talle vaja kandekotti. Ja beebi vajab midagi kõrvade peale,» vastas üks ema.