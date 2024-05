Poola metal-muusika suurkuju naaseb reedel Eestisse oma uut albumit esitlema

Dopelordi bassist Piotr Zin jagas elevust eelseisva esinemise kohta: «Oleme väga rõõmsad, et naaseme taas Tallinnasse. See on meie neljas külastus ja me ei jõua ära oodata, et näha jälle seda suurepärast publikut ja imelist linna.»

Ta lisas muiates: «Pealegi ei näe me Poolas just tihti pitsa droone ringi lendamas.»

Dopelord on tuntud oma võimsate riffide ja laulukirjutamise poolest, mis ammutavad inspiratsiooni vintage raskerokist ja proto-metalist. Lisaks on nende muusika saanud mõjutusi seitsmekümnendate muusikast ja vanadest filmidest, luues soundi, mis meenutab bände nagu Electric Wizard ja Windhand.

Tänu nende debüütalbumile «Magick Rites» 2012. aastal ja sellele järgnenud albumitele «Black Arts, Riff Worship & Weed Cult» 2014. aastal, «Children of the Haze» 2017. aastal ja «Sign of the Devil» 2020. aastal on Dopelord kinnitanud kanda Euroopa doom metali tippude seas. Nende viimane album «Songs for Satan», mis ilmus mullu oktoobris, osutus sedapuhku Dopelordi jaoks tõeliseks täistabamuseks stoner metali žanris.

«Sel korral esitleme oma uusimat albumit «Songs for Satan», nii et valmistuge Poola parimateks riffideks ja kummitama jäävateks refräänideks. Meiega ühinevad laval ka meie sõbrad bändist Kannabinõid – veel üks suurepärane põhjus, et meiega liituda!» sõnas Piotr Zin.

Kannabinõia viimane album «MASS» on kogunud olulist tunnustust, sealhulgas Eesti Muusikaauhindade aasta metalalbumi tiitli. Album on bändi kümneaastase karjääri kroonjuveel, mis ühendab doom'i, psühhedeelset rokki ja ambient'i ainulaadseks kõlapildiks. Kannabinõid on ka juba varasemalt tõestanud oma võimeid, võites ka 2020. aasta Eesti Muusikaauhindadel oma eelmise albumiga «3» aasta metalalbumi tiitli.