Suri Eesti maalikunstnik

Saabre on töötanud vabakutselise kunstnikuna Tallinnas, New Yorgis ja Zürichis. Lisaks on Saabre aastate jooksul töötanud kunstiõpetajana Saue muusikakoolis, tehes õpilaste suvelaagreid, kunstiõpetajana Arte gümnaasiumis ja juhendanud laste kunstiringe. Ta on olnud kunsti- ja disaini juht turundusettevõttes Inorek & Grey ja reklaamiagentuuris Kala Ruudus, samuti turundusjuht infotehnoloogiaettevõttes Devtraining.