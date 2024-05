Tõeline koletis: nii suurt haid pole varem nähtud!

Maestro Tommy Wiseau «Suur hai» läheb julgelt ja pea püsti sinna, kus... on juba kõik varem käinud. Kolmel tuletõrjujal tuleb New Orleansi linn päästa hiidhai rünnaku eest. «Suur hai» on südamega tehtud koletisefilm, millel on olemas kõik meile armsad ja tuttavad Tommy Wiseau iseloomujooned. Vaata filmi reklaamklippi:

«Suurt haid» on režissöör Tommy Wiseau lubanud näidata vaid neil kinodel maailmas, kes on viimase aasta jooksul näidanud vähemalt kolm korda tema filmi «Tuba». «Linastuskohustuse enda peale võtnud kinodel tuleb ka teiste filmide ette näidata «Suure hai» treilerit ning filmida rahva reaktsiooni sellele. Seda muide iga nädal ning seda Sõpruse kino nüüd ka teeb,» ütleb kino juht Ivar Murd. «Nagu Sõpruse ja Tommy Wiseau puhul juba tavaks saanud, on kohal ka «Toa» üks põhistaare, Wiseau sõber Greg Sestero.»

Filmide «Miracle Valley» ja «The Room» näitleja Greg Sestero Sõpruse kinos. Foto: Tairo Lutter

Nagu ikka, on «Suure hai» ja Wiseau puhul võimatu aru saada, kas tegemist on kroonilise reaalsushäirega egomaniakiga või lihtsalt sajandi trolliga, kes veab kõiki ninapidi. Rohkem kursis olevate inimeste sõnul ei kattu treileris filmiga mitte ükski kaader. Kindel on aga see, et «Suurt haid» juba iga päev ei näe, ja et ühisvaatamisest kujuneb tõeline elamus.

Area 24 lõpetab 25. mail hooaja lausa tavatu topeltlöögiga, sest loomulikult tuleb lisaks «Suurele haile» samal päeval suurele linale ka «Tuba». Filmidele järgneb Tristan Priimäe vestlus Greg Sesteroga.

«Suur hai» ja «Tuba» on osa Sõpruse kultusfilmide üritussarjast Area 24, mille eesmärgiks on tuua vaatajani filmid ja külalised hea maitse, tegelikkuse ja filmikunsti äärealadelt.