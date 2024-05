Režissöör selgitab: miks vedasid filmistaarid «Mad Maxi» võttel vägikaigast?

Enne «Furiosa» esilinastust rääkis Hardy ja Theroni vägikaikaveost ka režissöör George Miller, kes selgitas, et Tom Hardy on haavatud loomuga näitleja, kuid see teeb ta ekraanil nii mõjuvaks. «Mis iganes temaga filmi tegemise ajal ka lahti ei olnud - teda tuli sundida oma haagiselamust välja tulema. Seevastu Theronil oli kõvasti distsipliini. Ta on õppinud tantsima, mis väljendus ka tema osatäitmises. Ta oli alati võtteplatsil esimesena kohal.»

Milleri ütles, et ta on loomult optimist ning tundis, et kummagi näitleja käitumine vähemalt peegeldas ka nende mängitud tegelaskujusid. «Samamoodi peavad ka Max ja Furiosa õppima koostööd tegema, et koos ellu jääda. Näitlejate käitumist miski välja ei vabanda ja paraku filmitööstuses kiputakse halba käitumist välja vabandama sellega, et vähemalt see tagas suurepärase osatäitmise.»