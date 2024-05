KUULA Tehismõistus vormis «Kati karust» Eurovisiooni-hõngulise rokkballaadi

Avage näiteks Spotify või mõni muu voogedastusplatvorm ning otsige üles 30 laulust koosnev album «Kati Karu I» (jah, seal on ka lugu «Kati Karu does Eurovision»), mille esitajaks märgitud Ei Ai, heliloojaks Glen Pilvre ja sõnade autoriks Ellen Niit. Pilvre lasi Gustav Ernesaksa tuntud lastelaulust AI-l erinevaid variante treida, nii eesti- kui inglisekeelsete sõnadega. Aga mida ta sellega saavutada üritas?

AI nõuab detaile

«Iga kord kui toimub mõni tehnoloogiline ime, siis tundub alati, et see purustab nüüd kõik senised arusaamad, kuidas asju tegema peaks. Esimeste trummimasinate puhul arvati, et trummaritega on nüüd ühel pool.