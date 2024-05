Leigo Järvemuusikal on 25. sünnipäeva puhul uhked plaanid

Augustis etenduv balletilavastus-kontsert küsib, et mis see ikkagi on, mis paneb meie mõtte tööle? Kes meid tegelikult liigutab ja suunab? Mida õige kujutab endast see närtsinud lillkapsa sarnane ollus, kes on meie kuningaks ja valitsejaks. Mida kujutab endast aju? See ürgvõimas, ürgtark, ürgtundlik ja autonoomne masinavärk.

«Kindlasti huvitab mind ning kogu lavastusmeeskonda ka see, kuidas me oma ajuga hakkama saame, mis on aju tähendus meie kehas. Kuidas aru saada, mis on illusioon või mis reaalsus, milliseid käsklusi aju meile annab, kui annab. Palju küsimusi, kas ka vastuseid. Veel huvitab mind õppimise teema: Miks on vaja üldse midagi õppida, et paremini suhelda, miks on vaja õppida nii filigraanseid asju nagu on tempereeritud klaver või kasvõi ballett,» lisas Kask.