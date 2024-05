FOTOD Õnnelik Meryl Streep pälvis karjääri uhkeima tunnustuse

Streepile andis auhinna üle Euroopa filmiakadeemia president Juliette Binoche, kes ütles liigutatult: «Sa oled muutnud seda, kuidas me naisi vaatame!»

Karjääri jooksul tervelt 21 Oscari nominatsiooni ning kolm võitu saanud Streep ütles auhinda vastu võttes: «See auhind on filmimaailmas ainulaadne ja mul on suur au see vastu võtta.»

Meryl Streepile andis tähtsa auhinna üle Euroopa filmiakadeemia president Juliette Binoche (vasakul). Foto: David NIVIERE/ABACAPRESS.COM/Scanpix

Streep avaldas tänu oma agent Kevin Huvane'ile, kellega ta on 33 aastat koos töötanud. Samuti mainis ta ära oma stilisti ja grimeerija J Roy Hellandi, kes Streepi sõnul on loonud iga tegelase, keda Streep on viimase 50 aasta jooksul kehastanud.

Näitleja tunnistas, et kui ta oli 40-aastane ja kolme lapse ema, uskus ta, et tema karjäär on lõppemas.

Meryl Streep võttis tänavuse Cannes'i filmifestivali avatseremoonial vastu elutöö Kuldse Palmioksa. Foto: David NIVIERE/ABACAPRESS.COM/Scanpix

«Toona polnud selline mõte näitlejannade jaoks ebatavaline. Täna olen ma siin ning töötan endiselt ainult tänu andekatele inimestele, kellega ma koos olen töötanud, nende seas president Gerwig,» ütles Streep, viidates näitleja ja režissöör Greta Gerwigile, kelle filmis «Väikesed naised» Streep mõne aasta eest mängis. Gerwig on ühtlasi tänavu Cannes'i žürii president.