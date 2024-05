INTERVJUU Dopelordi juhtfiguur: olen alati pisut pettunud, kui meie muusika kedagi ei ärrita

Nüüd on nad leidnud nii oma kuulajaskonna – keda on omajagu ka Eestis, sest miks muidu ansambel neljandat korda Tallinna tuleks – kui ka sõnumi ja eesmärgi. Bändi basskitarrist, laulja ja asutajaliige Piotr (alias Klusek)​ Zin ütles Postimehele, et loodus teda ei inspireeri, küll aga raske töö ja okultism, millega annab tema sõnul mängida nii sõnades kui ka muusikalistes mõjutustes.

Kohtusime Dopelordi basskitarristi ja asutajaliikme Piotr Ziniga viis päeva enne Tallinna kontserti.

See on neljas kord, kui Dopelord Eestis esineb, ja eelmisest korrast on vaevu aasta möödas. On see seotud sellega, et teile meeldib tuuritada, või meeldib teile Tallinn lihtsalt nii väga?

Ma arvan, et üks asi on see, et meile üldiselt lihtsalt meeldib tuuritada ja meile meeldib tuuritada Euroopas ning iga kontsert, mis me anname, on meie jaoks väga oluline. Nii et kui meid võetakse hästi vastu, on kahtlemata rõõm tagasi tulla.

Tallinnaga seoses meenub mulle meie teine kontsert Tallinnas. Rahva seas oli üks mees, keda ma märkasin umbes teise laulu ajal. Ta lihtsalt seisis lava ees ja näitas meile terve kontserdi keskmist sõrme. Miks!?

Aga ta on siiski ka reedel oodatud. Las ta tuleb, kui tahab. (Naerab.)