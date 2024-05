Filmilegend ei usu vaatajate hoiatamisse: kui sa oled tundlik, siis ära mine teatrisse!

Oscari-võitja sõnas intervjuus ajakirjale Radio Times, et tema ei usu hoiatavatesse teadetesse filmi eel, mis annavad vaatajatele teada, et film võib sisaldada potentsiaalselt traumeerivat või ebamugavat sisu.

Denchi sõnul mõistab ta justkui hoiatuste vajalikkust, kuid tunneb, et see loob lavastuste ja filmide suhtes teatud eelaimdused, mis võivad elamust rikkuda.

«Ma saan aru, miks inimesi hoiatatakse, ja ma arvan, et see valmistab inimesi võimalikuks šokiks ette, aga kui te olete kõige suhtes nii tundlikud, siis lihtsalt ärge minge teatrisse?» küsis Dench.

Ta lisas: «Miks minna teatrisse, kui teid hoiatatakse juba ette ära kõige lavastuses juhtuva eest. Kas kogu kogemus ei seisne selles, et sa näed midagi, mis sind erutab, üllatab või ergutab? See on umbes nagu hoiatada, et kõik surevad «Kuningas Leari» lõpus. Miks ma peaks seda juba enne etenduse algust teada tahtma?»