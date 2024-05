Trikimees või pervert? Staar-mustkunstnikku süüdistatakse seksuaalses ahistamises

Copperfield eitab igasugust väärkäitumist ning Copperfieldi advokaadid lisasid, et Copperfield ei ole kunagi kellegagi sobimatult käitunud, rääkimata sellest, et ta oleks võinud ebasobivalt käituda alaealistega. Copperfieldi esindajad lisasid, et väited on tõenäoliselt väljamõeldud.

«Kõik, kes tunnevad David Copperfieldi, teavad, et need hiljutised väited ei saa tõele vastata, sest need on igati vastuolus sellega, kes David inimesena on. David on aastate jooksul korduvalt oma karjääriga riskinud, et naisi predaatorite eest kaitsta,» seisis advokaatide avalduses.