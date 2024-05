«Ma söön sinusuguseid hommikusöögiks!»: legendaarne golfifilm saab järje

1996. aastal linastunud spordikomöödia, mis osutus ülimenukaks, jälgib hokimängija Happy Gilmore'i, kellel on probleem oma viha talitsemisega. Selle asemel aga, et teraapiasse minna, otsustab Gilmore suunata oma viha profigolfi.

Kuulujutud järjefilmi kohta läksid esimest korda liikvele märtsis, kui originaalfilmis Sandleri rivaali kehastanud Christopher McDonald ütles, et Sandler on näidanud talle järjefilmi stsenaariumi mustandit.

«Ta näitas mulle «Happy Gilmore 2» esimest mustandit... Ma mõtlesin: «Noh, see oleks ju suurepärane.» Nii et see on töös,» lisas näitleja.