TALLINN PÕLEB Tuhatkond Rootsi punkarit vallutab nädalavahetusel Tallinna

Kruiisivestivali eestvedaja on varasem pikaaegse ajalooga Rootsi raskemuusika ajakirja Close-Up Magazine looja Robban Becirovic, kes on korraldanud ka mitmeid traditsioonilisemas vormis festivale ja kontserte. «Eks alguses olid mul oma hirmud, et kuidas inimesed ligi 40-tunnist festivali jõuavad laeval pidada, kuid muretsesin ilmaasjata — iga aastaga müüme järjest rohkem pileteid,» nentis Becirovic.