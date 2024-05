ÜLLAS Eurovisioonil teiseks jäänud laulja loobub tohutust auhinnarahast

Horvaatia valitsus on Baby Lasagnale määranud 50 000 euro suuruse preemia riigi eduka esindamise eest Eurovisiooni lauluvõistlusel. Nimelt sai Baby Lasagna esitatud lugu «Rim Tim Tagi Dim» Horvaatia parima koha Eurovisiooni lauluvõistlusel üldse, mis on lauljast teinud Horvaatia rahvuskangelase.

Nüüd on Baby Lasagna Instagrami vahendusel teada andnud, et ei soovi vastu võtta talle määratud 50 000 euro suurust preemiat ning eelistaks, kui raha jaotataks hoopis kahe haigla vahel.

Horvaadikeelses avalduses sõnab Baby Lasagna, et ehkki ta on ääretult tänulik, ei saa ta raha vastu võtta ning võiks selle otsuse põhjendamiseks üsna mitu argumenti välja tuua. Ent peamiseks põhjuseks toob laulik selle, et seal on inimesi, kes seda raha temast märgatavalt rohkem vajavad.