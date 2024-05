TREPP ROKITAEVASSE Legendaarse rokkansambli lugu jõuab lõpuks kinolinale

Sony Classics Pictures on omandanud filmi näitamisõigused, mis tähendab, et film võib kinodesse jõuda nii Põhja-Ameerikas, Ladina-Ameerikas, Kagu-Aasias (v.a Jaapan), Lähis-Idas kui ka Beneluxi riikides.

Ehkki Sony Classics Pictures ei ole kinnitanud, millal see juhtuda võiks, on Led Zeppelini fännid tohutult elevil, sest filmi ilmumist on oodatud aastaid. Filmi esialgne versioon esilinastus 2021. aasta septembris Veneetsia filmifestivalil, kuid film vajus kiiresti unustusehõlma ning teadaolevalt nägi filmi vaid käputäis kriitikuid ja fänne.

Film reklaamiti esialgu välja kui dokumentaalfilm, kuid nüüd on selge, et film on rohkem segu dokumentaal- ja kontsertfilmist ning näitab fännidele seniavaldamata videolõike 1969. aastast, kuid Led Zeppelin esines kõigil olulisematel Ameerika muusikafestivalidel.

Film hõigati esmakordselt välja juba 2019. aastal ning seda reklaamitakse kui ainsat dokumentaalfilmi, mis on kunagi tehtud bändiliikmete osalusel. Üksikud kriitikud, kes filmi Veneetsia filmifestivalil nägid, kinnitavad, et Jimmy Page, Robert Plant ja John Paul Jones on ainsad intervjueeritavad filmis ning kadunud John Bonhami näidatakse rääkimas arhiivikaadrite kaudu.

Dokumentaalfilm ei hõlma siiski kogu bändi karjääri, vaid keskendub ennekõike liikmete varasele elule ja bändi kujunemisloole.