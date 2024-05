Tundmatu helilooja lööb Spotifyd tema enda relvaga

Kui oled Spotifys mõni Taylor Swift või The Weeknd, siis muidugi, rootslaste endi ehk ABBA sõnu kasutades: võitja võtab kõik. Vähemad vennad peavad leppima sentide, õigemini sendikümnendikega, mis teoreetiliselt nende kontole võiks laekuda.

Siiski on inimesi, kes on Spotify segases tasustamissüsteemis leidnud endale võimaluse raha teha. Kõige põhjalikumalt on sellega tegelenud Rootsi väljaanne Dagens Nyheter (DN), kus juba üle-eelmisel aastal ilmus artikkel võltsartistidest.