KAS ON INETU PILT? Austraalia rikkaim naine nõuab, et kunstigalerii eemaldaks temast tehtud portree

Austraallasest miljardär Gina Rinehart on esitanud omapärase nõudmise Austraalia Rahvusgaleriile. Nimelt tahab rahas suplev proua, et galerii eemaldaks temast tehtud portree, mille autoriks on auhinnatud kunstnik Vincent Namatjira. Öeldakse, et ilu on vaataja silmades, kuid Namatjira käe all valminud portree ei ole teab mis võluv.