Juurikas. Kaja Kallast ootavad Euroopas tähtsad tööd

Euroopas on ootusärevust. Õhus on lootust, et peagi saabub siinsele tööturule meie palavalt armastatud peaminister Kaja Kallas. On kurb tõde, et Euroopas töökäsi ei jätku. Vana maailm ägab tööjõupuuduse käes. Tööjõu vähesuse leevendamiseks ei piisa Süüria arstidest ega Aafrika inseneridest.