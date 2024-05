HEA VÕI HALB? Palju kritiseeritud romaani ainetel valmib romantiline draama

Colleen Hooveri romaani «Ei iial enam» ainetel valmiv mängufilm sai esimese reklaamklipi, mille peaosades on Blake Lively ja Justin Baldoni. «Ei iial enam» («It Ends With Us») on Colleen Hooveri romaan, mida on ilmumisest alates süüdistatud koduvägivalla romantiseerimises.