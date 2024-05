KULTUURIS KUUM Jaanus Samma: me kõik kuulume vähemusse

Kumu automaatuks avaneb tähtsa puhinaga ning laseb tulija hämarasse ja meeldivalt jaheda õhuga ruumi, kus ei teata midagi sõjahirmust, rohepöördest ega sellest, mida on teinud saiapätsi ja bensiiniliitri hind. Siin kõlab vaikselt ingellik muusika, umbes selline, mida võiks kosta läbi lae inglite korteripeolt, ning vaid aeg-ajalt astub tühjadest saalidest raskel sammul läbi mõni härra või proua (valdavalt on nad härrad või prouad), et mõtlikult silmitseda roosatavaid noorukikehasid, mis katavad seinu peaaegu et tapeedi kombel.