KUNST JA POPP Nagu taevas, nõnda ka maa peal ehk Lugu Marilyn Monroest ja Jaan Kundlast

Järgmisena meenub Andy Warhol. Kõik, mis Warholiga seostub, on väga cool. Vaata ainult pinda, selle taga pole midagi, pakkus ta. Ilmselt ei tahtnud ta, et tema portreed psühhologiseeritakse, kuigi seda on ikka tehtud. Inimene ilmselt ei saa teisiti, peab vaatama sisse. Psühholoogia pole cool, see on segi nagu ülestegemata voodi. Õnn on, kui su sees midagi pole.