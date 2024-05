NÄDALA PLAAT Janek Murdi soe ja orgaaniline ilu

Murd armastabki mängu ilu ja seda nii otseses kui ka ülekantud tähenduses. Mängib pille ja mängib sõnadega, mängib meeleolu ja atmosfääriga ning mäng on tema jaoks tõsine töö, väga-väga tõsine töö, aga samas nauditav ja helge. Tähelepanu on pööratud tervikule – alates plaadiümbrisest, lõpetades filigraanselt paika timmitud saundiga, millest osa saamiseks tuleb kasutada võimalikult kvaliteetset helisüsteemi.

Murdi loomingut on sageli võrreldud Sven Grünbergi omaga ja kindla peale teeb see võrdlus au mõlemale mehele. Ega sellest «Ao» puhulgi üle ega ümber pääse. Kuigi tundub tõepoolest, et Murd on album-albumilt liikunud analoogsüntesaatorite ambient'ilt pisitasa neoklassika territooriumile. Ega esimese hooga meenugi kodumaalt kedagi, kellega Janek Murdi muusikaliselt haardelt ning emotsionaalselt peenhäälestuselt võrrelda võiks.