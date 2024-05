NÄDALA SARI Korralik kättemaks paneb hinge laulma

Kui pettus laastab hinge, on vähe abi tõdemusest, et karma saab ühel hetkel kätte igaühe. Nii saab muidugi suurema osa omakohut vaos hoida, kuid õiglustunde saavutamiseks tuleb ennast ikka ise aidata. Olgu selleks siis kärukeeraja trepile päevalilleõli valamine, prillide sisselöömine, autokummide tühjaks laskmine, akna kaudu neerude järele ronimine… See loetelu võib pikaks minna.