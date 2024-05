NÄDALA PERSOON Kaupo Karelson: kõik vead on alati produtsendi omad

Kaupo Karelson istub teleproduktsioonifirma Ruut kontoris seifil, mida kasutati saates «Maskis laulja». Seinal oleva graafilise töö autor on Regina Mareta Soonsein, see on fragment tema rohkem kui viiemeetrisest tööst 2018. aasta näituselt «Mõtteta mõte». Teos kuulub Karelsoni kogusse.

Foto: Eero Vabamägi