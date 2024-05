«Ma ei tea, kuidas ilmuvad muusika uuringutes väited, et «muusikateadlased on seisukohal…». Minu lähenemine Bachi loomingule toimus praktikas. Olen kogu Bachi esitamise teekonna läbinud Tallinna Kammerorkestri ja Eesti Filharmoonia Kammerkooriga. See on olnud pööraselt huvitav teekond, millest on, mida meenutada,» jätkab Kaljuste.