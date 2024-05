GALERII Poola metali meistriklass: Dopelord lajatas Tallinnas toore energiaga

Albumitega nagu «The Children of the Haze» ja «Sign of the Devil» on nad kanda kinnitanud Euroopa doom metali tippu kuuluva bändina, keda iseloomustavad nende lauludes käsitletavate teemade sügavus ja meloodiline meisterlikkus. Nende viimane album «Songs for Satan» jätkab piiride nihutamist Blues Funeral Recordingsi plaadifirma alt ning väljendab nende lõputut püüdlust kõige poole, mis on raske ja jumalik.