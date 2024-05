GALERII Erakordne ja põlatud: paheline Eyehategod pakkus eestlastele sünget elamust

Eyehategod tõusis pinnale maa-aluse muusikamaailma sügavustest 80date lõpus, New Orleansist Lousianast. Toored nii oma helis kui visuaalis, Eyehategod on sisuliselt kaasaegse sludge metali kui žanri alustala, inspireerides ja mõjutades bände omapärase kooslusega doomist, punkist ja bluusist.

Alates algusest soovis Eyehategod luua muusikat, mis oleks nende karmi keskkonna, tolleaegse räpase New Orleansi peegeldus. Nende isetituleeritud debüütalbum, mis anti välja juba enam kui kolm kümnendit tagasi lõi tsunami skaalal laineid metalikogukonnas. Heliline rünnak mida iseloomustaisd aeglased ja mudased rifid, nihilistlik lüürika ja Williamsi eristuv vokaal. Võta ette lugu «Blank» või «Serving Time in the Middle of Nowhere» ja näed, kuidas bänd suudab samal ajal ähvardada ja hüpnotiseerida.