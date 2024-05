TURVAKAAMERA TÕESTAB Avalikustati šokeeriv video superstaar Diddyst peksmas ekskallimat

Varasemalt on 54-aastane Combs eitanud kõiki Cassie Ventura poolt esitatud süüdistusi ning jõudis naisega kohtuvälise rahalise kokkuleppeni samal päeval, kui Cassie tema vastu hagi esitas. Järgnevatel kuudel esitati Combsi vastu veel mitu hagi, sealhulgas seoses seksikaubandusega. Süüdistused olid sedavõrd tõsised, et hiljuti otsis politsei läbi Combsi häärberid Los Angeleses ja Miamis.

CNNi poolt omandatud ja avalikustatud video hotellis toimunud peksmisest tõestavad, et vähemalt Cassie Ventura väited Sean Combsi vägivaldsusest peavad paika. Väidetavalt maksis Combs pärast rünnakut hotellile 50 000 dollarit, et video kunagi avalikkuse ette ei jõuaks. Šokeerivast videost on näha, kuidas ainult rätikuga kaetud Combs järgneb Cassiele hotelli koridori, kui naine lifti ootab. Muusik lööb Cassiet, heidab ta põrandale ja taob teda korduvalt veel, kui naine liikumatult pikali on. Enne rünnaku jätkamist haarab räppar tema käekoti ning lohistab ta siis lifti eest koridori. Vaata videot siit.