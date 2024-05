Oscariga pärjatud diiva Faye Dunaway maadleb tõsise vaimse häirega

Nimelt avalikustab Dunaway dokumentaalis, et tal on diagnoositud bipolaarne häire ning ta saab selle vastu ka ravi. «Ma töötasin arstide meeskonnaga, kes analüüsisid mu käitumist ning kirjutasid retsepte ravimitele, mis nende hinnangul võiks mulle hästi mõjuda. Ja need ravimid mõjusidki,» räägib dokfilmis Dunaway, kes 1977. aastal võitis naispeaosa Oscari filmi «Network» eest.

Samas ütleb Dunaway filmis, et on nüüd palju vaiksema iseloomuga. «Aga mu karjääri jooksul tuli ette hetki, kus ajad olid rasked. Ma ei ürita ennast välja vabandada, ma siiski vastutan kõigi oma tegude eest. Nüüd olen vähemalt aru saanud, milles põhjus on. Põhjusest tuleb kindlasti teadlik olla. Ja tuleb üritada teha õiget asja, et end ravida,» lisas 83-aastane näitleja.

Filmis «Faye» ütleb Dunaway, et bipolaarne häire on osa tema olemusest. «Jumal tänatud, et on olemas ravimid ja uurimused ja arstid, kes sellist probleemi püüavad lahendada. Mul on sellest palju kasu olnud. Ravimid on ülitähtsad.»