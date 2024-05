Sahaõnnetuses 38 luud murdnud Jeremy Renner: selline on mu elu praegu

Renner tõdes L.A. Timesile, et esimesel töönädalal jäi ta mõnikord stseeni filmimise käigus magama. «Hüüti «Võte!» ja ma kustusin hoopis ära. Saime aru, et mulle pannakse liiga palju survet peale. Töötunnid olid liiga pikad ja võtted kestsid liiga palju päevi järjest. Ma olen valmis kõike tegema, aga mitte suuteline kõike tegema,» kirjeldas Renner suure töökoormuse mõju.

53-aastane Jeremy Renner on hakanud taas näitlema, kuid 2023. aasta alguses üle elatud sahaõnnetus on jätnud tema kehasse sügavaid jälgi.

Renner selgitas, et vastutulelikud produtsendid muutsid tema võtteaegu, sest lennureiside järgne uimasus mõjub tema kehale nüüd eriti raskelt. Selle asemel, et nüüd pidevalt Californiasse ja tagasi lennata, püsib Renner nüüd Pittsburghis, kus neli kuud sarja filmitakse.

Kõige šokeerivam õnnetusega seotud trauma on seotud Renneri silmaga. Nimelt tuli Renneril õnnetuse käigus üks silmamuna peast välja. Renner aga tunnistab, et silmaga juhtunu on ootamatult kasulikuks osutunud, sest tal on nüüd fotograafiline mälu ja see aitab tal dialoogi paremini meelde jätta. «Ma näen nüüd selle silmaga paremini kui teisega. Mul on nagu biooniline silm!» kostis Renner üllatusega.