ŠOKK Hollywoodi staar Chris Pratti ihukaskadöör suri 47-aastaselt

McFarri ema Donna ütles veebiportaalile TMZ, et kaskadöör Tony McFarri surm tema Orlandos asuvas kodus oli ootamatu ja šokeeriv. Instagrami postitatud järelhüüdes kirjutas Chris Pratt, et on oma sõbra ja endise ihukaskadööri kaotusest murtud.