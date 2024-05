MIS SAAB EDASI? Varguse tõttu tuhandeid esemeid kaotanud muuseumis käib päästetöö

Kui paar tuhat eset eelmisel aastal muuseumist varastati, langes kahtlusevari muuseumis töötavale doktor Peter Higgsile, kes töötas Briti Muuseumi Kreeka ja Rooma osakonna vanemkuraatorina. Kuigi Higgs eitas kõiki süüdistusi, otsustas muuseum pikaajalise töötaja siiski lahti lasta.

Nüüd, kus muuseumil on õnnestunud sadu esemeid tagasi saada, on alanud nende identifitseerimine. Selle teeb aga keeruliseks tõsiasi, et muuseum ei ole kõiki esemeid hoolikalt katalogiseerinud või andmebaasi sisestanud. Raske on nüüd kindlaks määrata, millised sadadest «päästetud» esemetest päriselt Briti Muuseumist varastatud on. Hetkel on esemed muuseumis tagasi annetustena.

Briti Muuseum Londonis. Foto: PA Wire/PA Images

Politseiga koostööd tegev kunstidetektiiv Arthur Brand tõdes, et selles pole midagi ebatavalist, et Briti Muuseumi esemete kataloog täielik pole. «See on muuseumides levinud probleem, sest esemeid on nii palju ning rahastust on vähevõitu,» selgitas Brand ning väljendas üllatust, et Briti Muuseumil on õnnestunud tagasi saada nii palju esemeid, mis nüüd omakorda põhjalikumat analüüsi vajavad.

Paljud esemed, mida Briti Muuseum ei katalogiseerinud, olid pärast vargust eBays müüki pandud, kusjuures mitme eseme alghinnaks oli määratud ainult paar naela. Esemete tegelikku väärtust ei teata.

Briti Muuseumi esimees George Osborne on õnnelik, et töötajate põhjalik detektiivitöö on nii suure hulga esemeid muuseumisse tagasi toonud, sest nii suurte varguste korral jäävadki väärtuslikud ajaloolised esemed kadunuks. «Vähesed arvasid, et seda päeva näha saame. Isegi mina olin kõhklev,» tunnistas Osborne ning lisas, et umbes sada leitud eset on kindlalt tunnistatud muuseumile kuuluvaks.

Osborne lisas, et pärast esemete kadumist kaotasid paljud kohe lootuse. «Arvati, et saame võib-olla ainult mõne eseme tagasi. Tavaliselt nii läheb, kui suur vargus toime pannakse.»