Armunud libahunt ja vampiir: fantaasiaseriaali «Supernatural» võtetel tutvunud näitlejad abielluvad

Qualls paljastas taskuhäälingus «Locked and Probably Loaded podcast», et tema ja Ty Olsson mängisid küll koos «Supernaturalis», kuid said päriselt tuttavaks alles fännikokkutulekul mõni aeg hiljem, misjärel said neist sõbrad ning seejärel juba partnerid.

«Me vahetasime fännide kokkutulekul ehk ainult kolm sõna ning ma pidin pärast seda ühe sõbraga reisile minema. Olsson, kes oli mulle seni tundunud vinge tüüp, tuli ja küsis, kas tohiks ka reisile tulla. Tema julgus ja jultumus avaldas mulle muljet,» naeris Qualls.

«Mina ei julgeks end kunagi sel moel kellegagi reisile kutsuda, sest ma kardaksin, et nad ütlevad «jah» lihtsalt viisakusest, kuid tegelikult ei taha mind sinna. Aga see oli lihtsalt nii vinge, kui enesekindlalt ta seda küsis. Me ei tundnud siis teineteist veel nii hästi, aga see oli hetk, kus meie sõprus päriselt alguse sai,» tunnistas Qualls.

Näitleja sõnul said neist kiiresti lahutamatud sõbrad, kuid viimase 10 aasta jooksul on nende suhe arenenud ning nüüd kavatsevad nad abielluda.

Qualls lisab: «See on hullumeelne, kui ma mõtlen tagasi sellele, et ühel hetkel olime me lihtsalt sõbrad ja nüüd ma mõtlen talle lihtsalt kogu aeg. Ta saadab parimaid sõnumeid, ta toetab ja armastab mind tingimusteta ning õigel viisil. Ning nüüd me saame koos vanameesteks!»

Ehkki Qualls ja Olsson ei jaganud «Supernaturalis» ühtki stseeni, kehastasid nad mõlemad aastaid fantaasiaseriaalis fännilemmikuid. Qualls kehastas esialgu üleloomulikke olevusi jahtivat Garthi, kes ebaõnnestunud jahi käigus libahundiks muudeti. Olsson kehastas kaabakast vampiiri Bennyt, kes kohtus seriaali peategelase Dean Winchesteriga Purgatooriumis ning ohverdas end hiljem Sam Winchesteri päästmiseks.