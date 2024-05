Ühiskond üritab vaikima sundida hullumajja pistetud kurikuulsat kirjameest

«See film paelub mind väga, sest tegeleb moraaliküsimuste uurimisega läbi tsensuuri prisma: mis on ühiskondlikult aktsepteeritud ja mis mitte ning kellel on õigus selle üle otsustada,» kirjutab Helen Takkin teosele saateks.

Režissöör lisab: «Filmi peategelane Marquis de Sade on suletud hullumajja ja tema haiguseks on vajadus kirjutada lihahimuraid lugusid. See teema on sügavalt mõjutanud minu enda elu ja loomingut, rõhutades, kuidas ühiskond tihti kirglikke püüdlusi ekslikult hullumeelsusena näeb.»