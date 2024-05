Kõik saab alguse sellest, et Ingel loob maailma. Inimkond areneb tasapisi, Ingel on inimeste seas alati nähtamatult kohal, moraali kehastusena, vastusena olulistele küsimustele, südametunnistuseta, hinge ja hoiatusena.

Mida aeg edasi, seda vähem inimesed temaga arvestavad ja ta muutub tarbetuks – nagu virtuaalreaalsuse prillid, mida kasutatakse vaid selleks, et kogeda fantaasiamaailma, mitte aga selleks, et näha tegelikkust. GPT vestlusest on saamas inimeste jaoks uus jumalus – selle eesmärk on anda kiireid vastuseid kõikidele küsimustele ja teha elu lihtsamaks.