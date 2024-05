ERRi uus maja Kirjanik Jürgen Rooste: mida vähem läheb raha betooni, seda parem

Rooste sõnul on ERR muidugi vajalik organisatsioon, aga Kultuurkapitalil on siiski oma spetsiifika, mida hetkel ei ole täidetud. «Ma arvan, et mida vähem läheb Kultuurkapitali rahast betooni, seda parem. Betooni peale peab ka raha muidugi kulutama ning majanduskriisis on hea, kui ehitussektorit toetatakse – peaasi, et see raha jõuab inimesteni, mitte peamiselt ettevõtjate-suurarendajate taskusse. Aga ma ei tea, kas see betooni valatav raha peab tulema Kultuurkapitalist, mis on eesti kultuuri loojate põhiline toetuspunkt,» mõtiskleb Rooste.