AIULT ÜKS SEANSS Kino Sõprus näitab filmi Arvo Pärdi sõbrast, kuulsaimast Ukraina heliloojast

Film on kõike muud kui tavaline portree. Selle omapära peitub viisis, kuidas Silvestrovi helimaailm ja tema elukäik kokku põimununa vaatajateni tuuakse ja millise tundlikkusega filmi autor Serhiy Bukovsky oma portreteeritavat avab. Mõtteile ja meeleoludele ruumi andes rullub vaatajate ees lahti suure talendi ja tema vastuolulise ajastu lugu. Arvo Pärt on nimetanud Silvestrovi kaasaja kõige huvitavamaks heliloojaks, nende loomingulisel kujunemisel on rida puutepunkte ja neid seob läbi elu kestnud mõttekaaslus ning sõprus.