EMOTSIONAALNE TEHISINTELLEKT ChatGPT loobub häälest, mis meenutab selgelt äratuntava häälega näitlejat

OpenAI avaldas eelmisel nädalal oma uue ChatGPT 4o mudeli demo, mis sisaldas muuhulgas ka «Voice Mode'i» tutvustust: emotsionaalset häält, mis vastab kasutaja küsimustele. Ehkki saadaval on rohkem kui üks hääl, märkasid vaatajad, et üks häälevariant kõlab kahtlaselt sarnaselt Scarlett Johanssoni häälele.

Nüüd andis OpenAI teada, et ta «peatab» Sky hääle kasutamise ja püüab olukorda lahendada, st tõenäoliselt muuta häält, et see enam nii tuttavalt ei kõlaks.