Rokilegend Ameerika jalgpallurile: sa oled seksistlik argpüks!

Pearl Jam andis laupäeval Las Vegases kontserdi, kus ansambli ninamees Eddie Vedder ei pidanud paljuks kritiseerida Kansas City Chiefsi jalgpallurit Harrison Butkerit, kes pidas Benedictine'i kolledžis nädalavahetusel seksistliku kõne.

Butker on saanud nädalavahetuse jooksul tohutult negatiivset tagasisidet kõnele, kus ta muuhulgas kritiseeris nii Pride kuud kui ka jagas oma veendumust, et naised ei peaks tööl käima ning kuuluvad kööki, sest üks «ihaldusväärsemaid tiitleid, mida naine kanda saab, on koduperenaine».

Vedder rõhutas Vegase kontserdil, et naised ei pea uskuma seda «kuratlikku valet», et naise koht on köögis ning naine peaks olema uhke, kui saab oma mehe nimel tagaplaanile jääda. Positiivse näitena tõi Vedder Pearl Jami soojendanud indie-rokk ansambli Deep See Diver, mille kaks liiget on rajud naised.

«Kodutööde üle peaks igaüks uhkust tundma, vahet ei ole, kas olete mees või naine. Aga mis kasu on sellest, kui te loobute oma unistustest?» küsis Vedder.

Seejärel võttis Vedder otse Butkeri sihikule ning sõnas: «Iroonia on selles, et kui ta ütles, et ärge kaotage mehelikkust, nägi ta välja nagu kuradi argpüks! Pole midagi mehelikumat kui tugev mees, kes toetab tugevat naist.»

Sotsiaalmeedias on ka välja osutatud, et Butkerist on eriti tagurlik midagi sellist öelda, sest Butkeri enda ema, Elizabeth Keller Butker, on Emory ülikooli kiirgusonkoloogia osakonna meditsiinifüüsik.