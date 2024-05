60 AASTAT PÄRDIKUID Ahv üksi nõrk... Ahvid koos tugevad!

Võiks arvata, et sedavõrd lohutu lõpplahendus, mis kujutab inimkonna ümberpööramatut hävingut, ei anna tugevat vundamenti pikale filmiseeriale. Ometi on «Ahvide planeedist» kujunenud üks kauem kestvaid ulmefilmisarju, mis algas juba kümme aastat enne «Tähesõdu». Ja värskelt kinodesse jõudnud «Ahvide planeedi kuningriik» näitab, et eriefektide vallas on filmitööstus sooritanud sama hämmastava ajahüppe, nagu tegi saatuslikult läbi Charlton Heston.