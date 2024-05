UHKE NUMBER Kui palju külastati Muuseumiööl Eesti muuseume?

«Olenemata samal ajal toimunud teistest populaarsetest rahvaüritustest oli Muuseumiöö taas populaarne. Tundub, et ürituse on üles leidnud ka mitmed uued huvilised, näiteks oli selle aasta programmis mitmeid uusi galeriisid, muuseume, nagu näiteks Volta Galerii, Keelatud Kirjanduse Muuseum jmt. Kuigi Muuseumiöö on väga oodatud üritus nii tegijate kui külastajate poolt, siis vajab olemasolev formaat pisut värskendamist ja loodetavasti üllatame juba järgmisel aastal publikut millegi uuega,» kommenteeris Eesti Muuseumiühingu juht Anu Viltrop.