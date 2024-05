KINNITATUD «Kariibi mere piraadid» jätkub ilma Johnny Deppita

Bruckheimeri sõnul kirjutas «Kariibi mere piraatide» praegu valmiva uusversiooni stsenaariumi Jeff Nathanson, kes ühtlasi kirjutas seeria eelmise filmi, 2017. aastal ilmunud «Kariibi mere piraadid: Salazari kättemaks». Produtsent täpsustas, et Nathanson on uuele plaanitavale filmile kirjutanud fantastilise lõpu, kuid stsenaarium vajab veel lihvimist.

Jerry Bruckheimer kinnitas, et praegune plaan on alustada filmisarjaga uuesti nullist, mistõttu ei kohtu järgmises filmis senisest seeriast tuttavate tegelaskujudega, sealhulgas Johnny Deppi mängitud rummilembene piraat Jack Sparrow. Deppi lootus uuesti Sparrow'ks kehastuda on olnud juba aastaid kahtluse all tingituna tema legaalsetest probleemidest, mis on Hollywoodis heitnud tema kohale tumeda varju. Bruckheimer ise tahaks Deppi aga kangesti jälle Sparrow rollis näha.

«Kui see oleks minu otsustada, lööks ta uues filmis kaasa,» ütles produtsent. «Ta on võrratu. Ta on mu hea sõber. Ta on erakordne näitleja ja näeb ainulaadne välja. Kapten Jack on tema looming. Tema tegelaskuju ei olnud selliseks kirjutatud, ta ise kombineeris oma osatäitmisse multikategelasest Pepé Le Pew ja Keith Richardsi. Me nägime tema tõlgendust Jack Sparrow'st.»