Stuudios on fotograaf Airi Leon, kelle suur kirg on tänavafotograafia.

Postimehe kultuuritoimetuse taskuhäälingus «Kultuuris kuum» on külas fotograaf Airi Leon, kelle suurim kirg on tänavafotograafia. Airi Leon kuulub kasvavasse Eesti tänavafotograafide kollektiivi ja on asutanud Tänavafotograafia MTÜ. Kuuleme saates lähemalt, millist elu tänavafotograafid Eestis elavad, mismoodi algas Airi Leoni kirg tänavafotograafia vastu ja kuidas nende töödega tutvuda saab. Leoniga vestles kultuuritoimetuse ajakirjanik Ralf Sauter.