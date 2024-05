NALI VÕI ÕRRITAJA? Kultusbänd Oasis jagab sotsiaalmeedias ootamatut sõnumit

Oasis läks lahku 2009. aastal, kui vendadest bändikaaslased Liam ja Noel Gallagher omavahel nii teravalt tülli pöörasid, et bändi tegemine võimatuks muutus.

Nüüd on grupi ametlikule sotsiaalmeediakontole aga ilmunud video, mis on fänne ajendanud taas rääkima kauaoodatud taasühinemisest. Nimelt on Oasise Xi kontole ilmunud video, kus on näha uduseid kaadreid majast, mida ümbritseb jõgi ja mäed. 14-sekundilise klipi taustal mängib summutatud ja praegu veel tuvastamata muusikapala.

Osa fänne on täiesti veendunud, et kontekstivaba video viitab ansambli taasühinemisele ning ehkki maja asukoht on samuti tuvastamata, usub osa fänne, et maja on üles filmitud kusagil Leedsis, mis võib viidata sellele, et ansambel võiks taasühineda Leedsi muusikafestivalil.

Sama tõenäoline on teooria, et ansambel võib välja anda albumi seniavaldamata demodega. Osa fänne on aga niisama nõutud ning pärib aru, sest Liam Gallagher andis selle aasta alguses intervjuu, kus mainis, et Oasis ei kao kunagi ning Oasisest ei saa kunagi ansamblit, mis hakkab iga kümne aasta tagant uusi kogumikalbumeid või juubeliplaate välja andma.

Tänavu veebruaris esitati Oasis Rock'n'Rolli kuulsuste allee kandidaadiks, kuid Liam Gallagheri vihane reaktsioon tõmbas sellele kriipsu peale.