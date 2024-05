Näitusel on esil akt ja portreed, mille keskmes on keha. Leidub ka teoseid, kus keha kaudu väljendub eelkõige sümboolne tähendus või emotsioon. Esmakordselt Eesti kunstiloos on välja toodud ajalooline pornograafiline foto, mis eksisteerib iseseisva žanrina fotograafia algusaegadest.