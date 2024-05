SÜDAMEVALU HÄÄRBER Elvise lapselaps viib võitluse rock'n'roll´i kuninga villa pärast kohtusse

Elvis Presley lapselaps on tungivalt vastu rock'n'roll'i legendi ajaloolise Gracelandi müügile ning nimetab oksjonit pettuseks.

Näitleja Riley Keough, kes on tuntud oma rollide poolest «Magic Mike'is» ja menukas miniseriaalis «Daisy Jones & the Six», sai pärast oma ema, Lisa Marie Presley surma eelmisel aastal Tennessee osariigis Memphises asuva Gracelandi uueks omanikuks. Keough nimetati perekonna kinnisvara ainsaks halduriks pärast õiguslikku võitlust oma vanaema, 78-aastase Priscilla Presleyga.

Gracelandi kinnistu päris pärast rokiikooni surma Lisa Marie ja see avati muuseumina avalikkusele 1982. aastal. 13,8-aakrine kinnistu meelitab igal aastal ligi pool miljonit külastajat, et avaldada austust ühele Ameerika olulisemale muusikule.

Teadaolevalt kirjutas Lisa Marie Presley 2018. aastal alla usalduslepingule, et tagada 3,8 miljoni dollari (2,9 miljoni naela) suurune laen Missouri ettevõtte nimega Naussany Investments and Private Lending, kasutades tagatisena Gracelandi häärberit. Ettevõte väidab nüüd, et Lisa Marie ei maksnud raha tagasi enne oma surma eelmisel aastal.