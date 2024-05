MIS JUHTUS? Armastatud animastuudiot tabas koondamiste laine

Teisipäeval koondati 14% ettevõtte töötajatest, sest Disney tahab vähendada voogedastusteenuse jaoks tehtavate seriaalide hulka, vahendab The Guardian.

Walt Disney Company üksuses kaotas koondamise tagajärjel töö umbes 175 inimest. Animatsioonistuudio oli varasemalt inimesi juurde palganud, et hakata tootma animaseriaale, sest eelmine Disney tegevjuht Bob Chapek tahtis voogedastusteenuse Disney+ jaoks uut sisu.

Chapeki asemele tulnud Bob Iger tahab seevastu uute originaalsarjade tootmist vähendada, et Disney+ jälle kasumlikuks muuta. Pixar suunab tähelepanu kinodes linastuvate mängufilmide tootmisele ja hiljem jõuavad need kodus vaatamiseks Disney+ platvormile. Sel aastal ilmub platvormile siiski uus animaseriaal «Win or Lose».