Nii, nagu ei kunagi varem: Louis Armstrongi haruldased salvestised jõuavad kuulajateni

Muuhulgas on salvestisel, mis kannab pealkirja «Louis in London», Armstrongi tuntuimad numbrid «The Bare Necessities», «Mack the Knife» ja «Hello, Dolly!», aga ka viis salvestist, mida pole pärast 1968. aasta otseülekannet avaldatud, nende seas «(Back Home Again) In Indiana», «You’ll Never Walk Alone», «Ole Miss, Blueberry Hill» ja «What a Wonderful World» salvestised.