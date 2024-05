ARVUSTUS Üks paremaid kontserdibände proovib oma maagiat plaadile püüda

Tallinna mürarokibändil (nii neid enamasti nimetatakse, ja ega ma ei taha ka mõne uue terminiga vett sogada, ehkki peaks, selline asi on kriitiku kohus, kui kriitik uute mõistetega välja ei tule, on ta läbi kukkunud) Shelton San ilmus mõni aeg tagasi plaat «Live On The BBC» (salvestati see 2023. aasta jaanuaris kaupluses Terminal, BBC Radio Merseyside kandis salvestust ka üle). Kui ikkagi BBC, siis on mingisugune märk ju maas – kohtasin ka Eesti meedias pealkirju, mis pajatasid läbilöögist.