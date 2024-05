Aastal 2024 asetub Aare Toikka lavastus, lühikese ja lööva peakirjaga «Raev», hoiatusena kurjuse tumealale, mida praegune aeg tingib ja võimendab. VAT Teatri kodulehel kasutatakse «Raevu» tutvustuses sõnu «front» ja «lahingutegevus». Märksõna «kurjus» haakub Laura Jaanholdi lavastusega Endlas, Jan Guillou noorteromaanil põhinev «Kurjus» on teatripildis «Raevuga» suguluses. Mõlema lavaloo adressaat on määratletud alates 14. eluaastast. Kumbki lugu on siiski piisavalt omanäoline, konkreetseks ühisosaks vastik isa, kes teismelist poega süstemaatiliselt terroriseerib. Lõpplahenduse kõlavärv aga erineb päris olulisel määral.